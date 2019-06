Nach Radio-Boykott von "Vincent" Wirbel um Sarah Connors Single: Das sagt Olivia Jones dazu

"Der Wirbel um den Song überrascht mich nicht", so Jones. "Verständnis habe ich dafür keins. Wir leben im 21. Jahrhundert. Aber es wundert mich nicht. Ich erlebe das regelmäßig bei meinen Vorträgen oder Reaktionen auf mein Kinderbuch zum Thema und wenn Mitglieder der Olivia Jones Familie an Schulen über Toleranz und Vielfalt sprechen." Seit der Veröffentlichung von Jones' Kinderbuch "Keine Angst in Andersrum: Eine Geschichte vom anderen Ufer" betreiben Mitglieder ihrer Künstlerfamilie an Schulen und auch beim deutschen KiTa- und Ausbildungsleiterkongress Aufklärung über Mobbing und Ausgrenzung.