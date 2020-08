Nach Prozess in London Amber Heard gönnt sich eine Auszeit in der Türkei

Am 28. Juli ist die öffentliche Schlammschlacht zwischen dem ehemaligen Schauspieler-Ehepaar Johnny Depp (57, "Fluch der Karibik") und Amber Heard (34, "Aquaman") vor Gericht in London zu Ende gegangen. Der Prozess in Großbritannien ist vorüber, das Urteil lässt aber weiter auf sich warten. Amber Heard beschrieb die Zeit vor Gericht als "unglaublich schmerzhaft". Derzeit erholt sie sich davon in der Sonne. Auf Instagram lässt die Schauspielerin ihre Fans daran teilhaben, was sie in der Türkei erlebt.