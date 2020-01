Nach privatem Rückschlag Pussycat Dolls zeigen sich als modische Einheit

Rockige Lederhosen, elegante Blusen, hohe Hacken und jede Menge Star-Appeal: Ashley Roberts (38), Jessica Sutta (37), Scherzinger, Kimberly Wyatt (37) und Carmit Bachar (45) scheinen noch immer ganz genau zu wissen, wie sie bei ihren Fans am besten ankommen. Die Looks der Damen in Creme, Blau, Weiß und Schwarz sind perfekt aufeinander abgestimmt. Keine stiehlt den jeweils anderen die Show.