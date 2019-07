Nach prekärer Interview-Aussage "Aus persönlichen Gründen": R. Kellys Krisenmanager wirft das Handtuch

Für R. Kelly (52) läuft es weiter bergab. Der Sänger ist in zehn Fällen wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt. Jetzt verliert er auch noch seinen Krisenmanager. Am Montag trat Darrell Johnson "aus persönlichen Gründen" zurück. Das gab er in einem Statement gegenüber "CNN Monday" bekannt. Zuvor hatte er in der US-Show "CBS This Morning" zugegeben, seine Tochter niemals mit dem Sänger allein lassen zu wollen.