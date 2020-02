Nach Pocher-Lästereien Laura Müller und Michael Wendler posten weitere Liebesbekundungen

Am Montag reagierte Pocher auf Wendlers angedrohte Strafanzeige erneut mit einem Video: In dem kurzen Clip ist zunächst der Comedian, mit aufgemaltem Bart deutlich als Michael Wendler zu erkennen, bei Tisch zu sehen, wie er mit seiner Hand und der Hand seines Gegenübers ein Herz für die Kamera formt. Dazu schrieb der Comedian: "Ich bin stinksauer! Ein gewisser Michael W. mit seiner minderjährigen Begleitung stellt meine romantischen Videos nach!" Nach seinem eigenen Clip fügte der Comedian noch das "Original" von Michael Wendler und seiner Freundin zum direkten Vergleich an.