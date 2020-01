Nach plötzlichem Tod Kobe Bryant wird bei den Oscars 2020 geehrt

Auch Hollywood ist zutiefst schockiert über den plötzlichen Tod von Kobe Bryant. Wie der "Hollywood Reporter" erfahren haben will, wird die verstorbene Basketball-Legende bei der Oscar-Zeremonie am 9. Februar gewürdigt werden. Der Sportler war 2018 für seinen fünfminütigen autobiografischen Kurzfilm "Dear Basketball" mit dem Oscar in der Kategorie "Bester animierter Kurzfilm" geehrt worden. Bryant hatte das Drehbuch geschrieben, die Stimme gesprochen und den Film mitproduziert.