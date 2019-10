Wie schon im Vorjahr schwächeln die Löwen im Oktober, das 1:2 in Rostock war die dritte Pleite in Folge. Coach Bierofka sagt trotzdem: "So müssen wir weitermachen, sonst wird es nicht besser werden."



München - Ein 1:2 bei den Würzburger Kickers, ein 0:1 gegen den KFC Uerdingen und ein 1:2 bei Hansa Rostock. So lesen sich die letzten Ergebnisse des TSV 1860. Allesamt sind sie auf durchaus unglückliche Art zustande gekommen. Drei Pleiten in Folge besagen aber auch: Den Löwen droht, wie schon in der vergangenen Spielzeit, ein heißer Herbst.