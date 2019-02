Denn am liebsten würden die Red Bulls noch Hauptrundenplatz eins von den Adlern erobern, um in den Playoffs durchgehend Heimrecht zu haben. Ein Sieg zu Hause gegen die Thomas Sabo Ice Tigers am Freitagabend (19.30 Uhr) ist dafür Pflicht – bei noch sieben Spielen und sieben Punkten Rückstand. Die Nürnberger sind gut in Form, nach ganz schwachem Saisonstart kletterten die Franken zuletzt wieder auf Pre-Playoff-Platz neun. „Ein interessantes Derby“, findet Hager: „Nürnberg ist schon seit einigen Wochen im Playoff-Modus. Die geben alles, um es noch in die Playoffs zu schaffen.“