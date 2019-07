Nach Photoshop-Panne Britney Spears verrät ihre Diät- und Gesundheits-Geheimnisse

In letzter Zeit dreht es sich auf dem Instagram-Account von Britney Spears (37, "...Baby One More Time ") erstaunlich oft um Pfunde. Von Paparazzi hinzugeschummelte, vom Star weggemogelte oder - wie jetzt - ganz ordnungsgemäß verlorene Pfunde, um genau zu sein. In ihrem neuesten Video-Posting verrät Spears aber nicht nur ihr aktuelles Diät-Geheimnis, sondern gibt auch Tipps gegen Kopfschmerzen und sonstige gesundheitliche Probleme.