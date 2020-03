Nach Ostern weiß man mehr Maßnahmen gegen Coronavirus bleiben bis 20. April in Kraft

Nach Ostern weiß man mehr

Unmittelbar nach Ostern würde man dann sagen können, wie es im Allgemeinen nach dem 20. April weitergeht, so Braun. Er habe aber den Eindruck, dass sich die Menschen in Deutschland "vorbildlich an die Regeln" halten würden. "Und deshalb bin ich überzeugt, dass wir in einigen Tagen ihren Erfolg sehen werden", gibt sich der Politiker zuversichtlich.