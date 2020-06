Nach On-Off mit Lewis Hamilton In Portugal: Nicole Scherzinger trifft die Eltern von Thom Evans

Am Sonntag (21. Juni) feierten Familien in vielen Ländern den Vatertag. Anlass auch für Ex-Rugby-Star Thom Evans (35), seinen Vater Brian und seine Mutter Sally in deren Heimat Portugal zu besuchen - trotz Corona-Einschränkungen. Und der Schotte kam nicht allein. Bei der Gelegenheit stellte Evans seinen Eltern gleich seine Freundin, Pussycat-Dolls-Frontfrau Nicole Scherzinger (41, "Her Name is Nicole"), vor. Den Fotobeweis präsentierte er auf Instagram.