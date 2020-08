Nach offener Nominierung "Promi Big Brother": Sascha Heyna muss Märchenland verlassen

Sascha Heyna (45) ist raus. Der Moderator musste am Sonntagabend das "Promi Big Brother"-Haus verlassen, nachdem die Bewohner zuvor die Karten auf den Tisch gelegt hatten. In einer offenen Nominierung in der Studio-Arena nannten sie vor ihren Mitstreitern jeweils den Namen des Bewohners, der das Haus ihrer Meinung nach verlassen sollte. Neben Ikke Hüftgold (43), der sich im Spiele-Duell namens "Thronfolger" dem "Prince Charming"-Star Aaron Königs (25) geschlagen geben musste, standen nach der Nominierung auch Ramin Abtin (48) und Sascha Heyna auf der Abschussliste. Sie wurden jeweils vier Mal nominiert.