Nach offenen Briefen seiner Fans "Tiger King"-Star Joe Exotic aus Einzelhaft entlassen

"Joe Exotic wurde aus der Isolationshaft entlassen", heißt es in einem Statement seines Instagram-Accounts. "Er hat nun ein Zimmer mit einem Krankenbett und einem Fenster." Grund für die Verlegung ist offenbar eine Petition seiner Fans. Über 2000 Leute hatten in offenen Briefen um eine Entlassung aus der Einzelhaft gebeten, wie in einem weiteren Post geschrieben steht. "Joe ist aus der Isolation und bekommt wegen EUCH die Hilfe, die er benötigt!" Exotic leide laut seines Ehemannes Dillon Passage an einer Art Autoimmunerkrankung, weswegen er eine bessere Behandlung im Gefängnis benötige. Der US-Amerikaner soll sich derzeit in Fort Worth FMC befinden, einem medizinischen Zentrum, das vom Bundesamt für Gefängnisse betrieben wird. Joe Exotic wurde Anfang April aus Angst vor der Corona-Pandemie in die Gefängnisanlage von Fort Worth, Texas, verlegt.