Nach öffentlichem Disput Kim Kardashian und Kanye West: Tränenreiches Wiedersehen in Wyoming

Am Wochenende entschuldigte West sich dann öffentlich via Twitter, er sei zu weit gegangen und hätte private Angelegenheiten in die Öffentlichkeit getragen. Das tue ihm leid. West befindet sich auch auf seiner Ranch in Wyoming, um in Ruhe seine Präsidentschaftskandidatur vorzubereiten und Musik-Videos zu drehen. Nach einigen schrägen Auftritten und Aussagen, kamen Gerüchte auf, wonach sich der Rapper in einer Schubphase seiner psychischen Krankheit befindet. Durch den Post von Kardashian wurde dies quasi bestätigt.