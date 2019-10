Goretzka noch ohne Bundesliga-Einsatz

Der Mittelfeldspieler kam in dieser Saison bislang nur im Supercup und in der ersten Runde des DFB-Pokals zum Einsatz. Die Partien in der Bundesliga und in der Champions League verpasste Leon Goretzka wegen einer im August erlittenen Oberschenkelverletzung, die dann im September operiert wurde.