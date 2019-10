Nach nur wenigen Monaten Pete Davidson und Margaret Qualley haben sich getrennt

Das Liebes-Karussell bei Pete Davidson (25) dreht sich weiter: Nun haben sich der Comedian und seine Freundin, die Schauspielerin Margaret Qualley (24, "Once Upon a Time... in Hollywood"), getrennt. Das berichtet die US-Seite "Page Six". Das Liebes-Aus kommt nach nur rund zwei Monaten Beziehung. Die beiden sollen erst im August zusammengekommen sein. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht.