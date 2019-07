Nach nur vier Tagen Staffel drei von "Stranger Things" bricht Netflix-Rekord

Am 4. Juli ist die dritte Staffel von "Stranger Things" veröffentlicht worden - und sie hat bereits einen Rekord gebrochen. Die neuen Folgen wurden von 40,7 Millionen Haushalten angesehen, "mehr als jeder andere Film oder Serie in den ersten vier Tagen", verkündete Netflix auf Twitter. 18,2 Millionen Haushalte hätten außerdem bereits alle acht Episoden gestreamt. Zuletzt hat laut "CBS News" "Murder Mystery" mit Adam Sandler (52) und Jennifer Aniston (50) einen Rekord aufgestellt. Über 30 Millionen Haushalte hatten den Film in den ersten drei Tagen angesehen.