Nach nur drei Monaten Nicolas Cage: Nach der Blitzhochzeit folgt die Blitzscheidung

Manchmal ist Spontaneität eine praktische Eigenschaft. In den seltensten Fällen aber beim Gang vor den Traualtar. Und so ist die Blitzehe von Nicolas Cage (55), die er vor rund drei Monaten in Las Vegas einging, nun schon wieder offiziell geschieden. Laut der US-Seite "TMZ" sind der Hollywood-Star und Make-up-Artist Erika Koike seit 31. Mai keine Ehepartner mehr, wie nun durch Gerichtsdokumente herausgekommen sein soll.