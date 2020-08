Nach Not-OP Brüderlicher Krankenbesuch für Prinz Joachim von Dänemark

Prinz Joachim von Dänemark (51) erholt sich weiter von seiner Not-Operation am Gehirn. Das dänische Königshaus veröffentlichte nun ein erstes Foto des Royals, das ihn lächelnd an der Seite seines älteren Bruders, Kronprinz Frederik (52), zeigt. Dieser habe dem 51-Jährigen einen Krankenbesuch in Frankreich abgestattet, wie der Palast via Instagram verlauten ließ.