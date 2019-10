Nach Niederlage gegen ProSieben "Die Live-Show bei Dir zuhause": Joko und Klaas müssen ran

Die beiden Moderatoren Joko Winterscheidt (40) und Klaas Heufer-Umlauf (36) werden nach Hannover strafversetzt. Wie der Sender ProSieben bekannt gab, wird das Duo am kommenden Samstag, live ab 20:15 Uhr in der zweiten Folge von "Die Live-Show bei Dir zuhause" an der Seite von Matthias Opdenhövel (49) und Steven Gätjen (47) am Start sein. Dafür müssen sie nach Wedemark bei Hannover, wo zwei Familien in deren Wohnzimmern und auf offener Straße gegeneinander antreten werden.