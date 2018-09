Nach "Musikantenstadl"-Aus Comeback! Andy Borg präsentiert "Schlager-Spaß" im TV

Musik, Comedy und Geschichten

Borg werde "Stars aus der Schlagerszene und regionale Musikgruppen" in einer "gemütlichen Weinstube" begrüßen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die erste Ausgabe der Show soll am 22. Dezember (um 20:15 Uhr) ausgestrahlt werden. Weitere Episoden sollen dann einmal monatlich und immer samstags folgen. Neben Schlagern und Volksmusik werde Borg unter anderem auch Geschichten aus der Region und witzige Einlagen präsentieren.