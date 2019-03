Nach monatelanger Flucht Kendall Jenner: Ihr Stalker sitzt in Abschiebehaft

Jetzt schlug eine Elite-Einheit des United States Immigration and Customs Enforcement nach einem Tipp zu und nahm den Kanadier auf einem Hotel-Parkplatz in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico fest. Er hielt sich bereits seit Oktober 2018 illegal in den USA auf, nachdem er im März zuvor mit einem Touristen-Visum einreiste und das Land nach einem halben Jahr wieder hätte verlassen müssen. Nun wartet Ford in einem Abschiebe-Gefängnis in El Paso/Texas auf seine Anhörung.