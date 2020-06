Nach Monaco-Party und Shitstorm Warum ist Tennisprofi Alexander Zverev so unbeliebt?

Zverev ist in den Köpfen der meisten Tennis-Interessierten ein sogenannter Global Player, nicht wie einst Boris Becker, der Junge aus Leimen, der jedoch genauso wie Sascha - so sein Spitzname - in Monaco wohnte und hauptsächlich in den USA trainierte. Misst man hier vielleicht zu sehr mit zweierlei Maß?

An dem möglicherweise falschen Eindruck können auch zahlreiche nette Interviews nichts ändern, in denen sich der Profi von einer sympathischen Seite zeigt. So sprach er in einem "stern"-Interview zum Beispiel positiv über seine Heimat Hamburg, in der er sich am wohlsten fühle und machte klar, dass er alles aufsauge, was in Deutschland passiere. Die fehlende Anerkennung seiner Person vermisse er allerdings nicht, Tennis habe eben keinen so großen Stellenwert mehr wie früher. So abgehoben scheint dieser Tennis-Profi also vielleicht doch nicht zu sein?

Nach Monaco-Party entbrennt der Streit

Zumindest entbrennt nun ein erbitterter Streit über seine Person. Bereits nach seiner Zusage beim äußerst fragwürdigen Adria-Turnier mitten in der Corona-Pandemie, bei dem sich unter anderem Organisator Novak Djokovic (33) mit Covid-19 infiziert hat, braute sich über Zverev schon ein mediales Gewitter zusammen. Nachdem er aber via Twitter seine Entschuldigung postete und sich geläutert zeigte, dachte man eigentlich, die Geschichte sei bereits vergessen. Doch nach dem Party-Ausflug entfacht das Feuer erneut und nimmt jetzt erst so richtig Fahrt auf.

Zahlreiche Kollegen und Ex-Profis meldeten sich zu Wort und brachten ihr Unverständnis zum Ausdruck, teilweise mit heftiger Wortwahl. Mitunter am deutlichsten wurde der australische Tennis-Bad-Boy Nick Kyrgios (25), der Zverev als dreisten Egoisten bezeichnete. Sofort sprang Zverev einer wieder zur Seite: Boris Becker, der Kyrgios umgehend als "Ratte" beschimpfte. Schafft es Zverev in den nächsten Tagen und Wochen mit seinem populären Fürsprecher aus dem dunklen Tal der negativen Berichterstattung heraus, direkt in die Herzen der deutschen Fans? Zumindest sollte man ein dickes Fragezeichen dahinter machen...