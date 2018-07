Dazu kommen Worte, die Trainer Daniel Bierofka nicht gerne hören dürfte – Drees spricht forsch über Aufstiegspläne: "Wir müssen nur schauen, wie wir das mit dem Ausbau des Stadions machen, sollten wir diese Saison den Aufstieg schaffen. Sollten wir nicht aufsteigen, müssen wir es nächstes Mal probieren."

Investor Ismaik

Für den Jordanier war die Wahl eine Niederlage, umso überraschender seine Facebook-Glückwünsche an die Verwaltungsräte, die er namentlich aufzählte: "Wir wünschen Euch viel Glück für Eure Aufgaben und wünschen uns in den nächsten Jahren eine positive Zusammenarbeit, damit unser TSV 1860 München wieder Stück für Stück an Renommee gewinnt."

Zudem dankte Ismaik den "gescheiterten Kandidaten für ihr Engagement" und hoffe, dass sie "dem Verein auch weiterhin die Treue halten". Sein Appell: Nun sollen sich alle Seiten "auf den Sport freuen", denn "die Mannschaft von Daniel Bierofka ist unser großes Aushängeschild". Kaum verwunderlich, denn: Mit dem Erfolg der Biero-Löwen steigt bekanntlich auch der Wert seiner Anteile.



Krachend gescheitert: 1860-Ikone Winkler. Foto: sampics/Augenklick

Team Profifußball

Organisator Klaus Ruhdorfer, der bereits am Rednerpult für ein Miteinander geworben hatte, zeigte sich auch nach der Pleite kommunikativ. "Es gehört sich, insbesondere nach einer klaren Niederlage, sich nicht zu verstecken", schrieb er in einer Mitteilung und gratulierte den Gewählten. Er kritisierte allerdings die "Wahlkampfreden" der bisherigen Verwaltungsräte: "Das war zwar kein guter Stil, aber nicht entscheidend für den Ausgang der Wahl."

Das seien andere Faktoren gewesen: Die "Ablehnung der Briefwahl", zudem "strategisch klug eingesetzte Satzungshürden" und die "abschreckende Wirkung einer aufgeblähten Marathonversammlung" bedeuten laut Ruhdorfer eine "Zementierung der Machtverhältnisse auf viele Jahre hinaus".

Für das Votum der mobilisierten Massen im Zenith, zu großen Teilen aus der aktiven Fanszene, habe "Gesinnung statt Kompetenz" gezählt. Er hoffe, dass die bestehende Führung die anstehende Problematik lösen könne – etwa die Stadionfrage des zu kleinen Grünwalders mitsamt der "limitierten Vermarktungsmöglichkeiten" und die im Juni 2019 auslaufende "zweijährige Fortführungsprognose zur Insolvenzvermeidung". Mit Pathos verspricht er: "Wir werden gemeinsam mit unseren Löwen leiden."

