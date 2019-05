Nach Missbrauchsvorwürfen Woody Allen: Verlage interessieren sich nicht für seine Memoiren

Woody Allen (83, "Midnight in Paris") verliert nun offensichtlich auch in einem anderen Kapitel der Unterhaltungsindustrie an Bedeutung: im Verlagswesen. Laut der "New York Times" habe Allen im vergangenen Jahr versucht, seine Memoiren zu verkaufen - ohne Erfolg. Die Sprecher einiger großer Verlage teilten der "New York Times" mit, ein Agent des Regisseurs habe ihnen die Memoiren angeboten.