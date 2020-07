Nach Missbrauchsvorwürfen Verleumdungsklage: Justin Bieber darf Twitter vorladen

Justin Bieber (26, "Yummy") will die Identität der beiden Frauen, die ihn auf Twitter des Missbrauchs beschuldigten, ausfindig machen. Dazu dürfen seine Anwälte Twitter jetzt schriftlich vorladen, so entschied ein Richter am Donnerstag. "Wir wollen nur aufdecken, wer hinter diesen zwei Accounts steckt, und es könnte dieselbe Person sein", sagte Bieber-Anwalt Evan Spiegel dem Richter laut "Deadline". Die Identität der beiden Frauen ist bislang unbekannt, die Anklage wurde gegen "Unbekannt" eingereicht.