Nach Missbrauchsvorwürfen US-Milliardär Jeffrey Epstein ist tot

Der US-Milliardär Jeffrey Epstein ist tot. Wie unter anderem die "New York Times" berichtet, beging Epstein in seiner Gefängniszelle im Alter von 66 Jahren Selbstmord. Die New Yorker Staatsanwaltschaft warf dem Unternehmer vor, zwischen 2002 und 2005 zahlreiche minderjährige Mädchen unter 14 Jahren sexuell missbraucht zu haben. Im kommenden Jahr sollte der Prozess beginnen.