Nach Mike Singer Michael Wendler sorgt für "DSDS"-Jury-Hammer

"Good morning in the morning, ich bin Michael Wendler. Und ich bin einer der neuen Juroren von DSDS", erzählt er in einem kurzen Clip des Senders. Am meisten freue er sich "auf Pop-Titan Dieter Bohlen, meine Jury-Kollegen, aber insbesondere auf Euch". Professionell ruft er die Fans direkt dazu auf, sich für die neue Staffel zu bewerben.