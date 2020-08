Nach Michael-Jordan-Erfolg David Beckham verschafft sich seine eigene Doku

David Beckham (45) hat ein neues Projekt: Der ehemalige Fußballer soll an einem Film über sein Leben arbeiten, wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet. Demnach soll ihn die Sportler-Doku "The Last Dance" über Michael Jordan (57) dazu inspiriert haben. Die Arbeit an der Dokumentation hat bereits begonnen, wie das Blatt online berichtet.