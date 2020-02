Nach Messerüberfall in London Harry Styles engagiert Mick Jaggers Bodyguard

Am Valentinstag wurde der Musiker in London Opfer eines Raubüberfalls. Wie die britische Zeitung "Daily Mirror" berichtete, wurde das ehemalige One-Direction-Mitglied mit einem Messer bedroht und aufgefordert, sein Geld auszuhändigen. Da Styles tat wie ihm geheißen, wurde niemand verletzt. Aus diesem Vorfall scheint er nun Konsequenzen gezogen und in seine Sicherheit investiert zu haben.