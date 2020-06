Nach mehreren Infektionen bei Spielern Auch Djokovic-Trainer Goran Ivanisevic positiv auf Covid-19 getestet

Nun hat es auch den Trainer des Serben erwischt: Goran Ivanisevic (48), selbst ehemaliger Profispieler auf der ATP-Tour, wurde positiv auf Covid-19 getestet. Das teilte der Wimbledon-Sieger von 2001 am Freitag über Instagram mit. "Leider habe ich, nach zwei negativen Tests in den vergangenen zehn Tagen, gerade das Ergebnis des dritten Tests bekommen, und das ist positiv", so der Kroate. Er fühle sich soweit gut und zeige keine Symptome.