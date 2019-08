Nach mehr als 20 Jahren Ehe US-Comedian Andy Richter und Sarah Thyre sind geschieden

Richter wurde unter anderem durch sein jahrelanges Mitwirken als Sidekick von Conan O'Brien (56), Jay Leno (69) und Jon Stewart (56) in deren Shows berühmt. Seit Anfang der 2000er ist Richter immer wieder in großen Hollywood-Filmen und -Serien zu sehen, darunter auch "Monk" oder "Scary Movie 2" und zuletzt in der Netflix-Reihe "Santa Clarita Diet" an der Seite von Drew Barrymore (44). Seit 2005 spricht er außerdem den Lemur Mort in den "Madagascar"-Filmen.