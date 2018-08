Jan Ullrich: Klinikplatz ist schon reserviert

Und sein Anwalt Wolfgang Hoppe lässt via "Bild" ausrichten: "Ich habe bereits vor einiger Zeit einen Platz in einer Klinik in Deutschland reserviert. Jan kann dort jederzeit hin. Wir hoffen alle, dass er schnell wieder auf die Beine kommt und werden ihn dabei so gut wie möglich unterstützen."