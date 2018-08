Nach Lungentransplantation Lewis Hamilton denkt an Niki Lauda

Seine "Genesung ist kein Rennen"

Auch Toto Wolff (46), Motorsport-Chef bei Mercedes, wünschte Lauda nur das Beste. "Obwohl wir den Beginn unserer Sommerferien an diesem Abend genießen sollten, wird keiner von uns bei Mercedes so tun, als ob wir glücklich seien - unsere Gedanken sind stattdessen bei Niki, Birgit und der Lauda-Familie", schreibt Wolff in einer von drei Nachrichten bei Twitter. Das ganze Team könne nicht abwarten, die Formel-1-Legende wieder an seiner Seite zu haben. "Die Genesung ist kein Rennen. Aber ich bin mir sicher, dass er bald jeder Krankenschwester und jedem Arzt sagen wird, dass er genug vom Krankenhaus hat. [...] Ich vermisse dich mein Freund", schließt Wolff.