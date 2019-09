Der Satz stand früher beim deutschen Rekordmeister in der Amtszeit von Trainer Louis van Gaal für Thomas Müller. "Das kann ich so in der Form nicht sagen. Wir haben schon sehr gute Spieler hier", sagte Kovac über die Einsatzgarantie des Nationalspielers. Gnabry werde wie alle Stars beim FC Bayern seine Spiele machen, sagte der kroatische Coach, betonte aber auch: "Nationalmannschaft und Club kann man nicht immer vergleichen."