Auch Edeka sieht Potenzial auf Münchner Wohnungsmarkt

Auch Edeka will künftig auf dem Münchner Wohnungsmarkt mitmischen: Auf AZ-Nachfrage kündigte eine Sprecherin von Edeka Südbayern an, dass Edeka bereits an zahlreichen Standorten in gemischt genutzten Immobilien vertreten ist und weitere folgen werden. Supermärkte mit Wohnprojekten zu kombinieren sei gerade in urbanen Lagen ein wichtiges Thema in der Expansionsarbeit, so die Sprecherin.