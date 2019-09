Nach Leak ihrer Sex-Videos Ex-Wrestlerin Paige musste in Therapie

Schwere Phase für die ehemalige Wrestlerin Paige (27): Nachdem vor rund zwei Jahren mehrere Sex-Videos von ihr geleakt wurden, fiel sie eigenen Angaben zufolge in ein tiefes Loch. Jetzt sprach sie in einem Interview mit "Fox News" über diese harte Zeit in ihrem Leben. Saraya-Jade Bevis, so der bürgerliche Name der Britin, musste sich sogar einer Therapie unterziehen: "Ich habe sehr gelitten und hatte ganz furchtbare Gedanken." Keine Frau wolle so etwas in ihrem Leben durchmachen.