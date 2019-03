Nach Las Vegas-Hochzeit Nach vier Tagen: Nicolas Cage lässt seine Ehe annullieren

Auch in seiner vierten Ehe scheint Hollywood-Star Nicolas Cage (55, "Das Vermächtnis der Tempelritter") offensichtlich sein Liebesglück nicht gefunden zu haben. Nachdem er seine Partnerin Erika Koike am vergangenen Samstag in Las Vegas geheiratet hatte, reichte er nach nur vier Tagen einen Antrag auf Annullierung ein.