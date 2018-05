Mit elf Jahren arbeitet er als Tänzer in seiner Heimat Israel, in den 60ern wird er mit seiner Frau Esther eines der erfolgreichsten Superstar-Paare. Als Esther & Abi Ofarim treten sie selbst in Amerika auf, bekommen 59 Goldene Schallplatten. "Noch einen Tanz", "Morning of My Life" und vor allem "Cinderella Rockefella" sind Hits. Als es privat zwischen ihnen kriselt, trennen sie sich auch beruflich. Esther zieht es zurück nach Israel, Abi in schlimme Abgründe. Er nimmt Drogen, trinkt zwei Flaschen Wodka am Tag. Iris Berben wird seine Freundin, treu ist er nicht.

Sein größter Stolz: seine Söhne Gil und Tal

Abi lässt es krachen. Geld? Gesundheit? "Es schien, als ginge alles nie aus", sagt er später. Der Weckruf erfolgt durch eine Festnahme. Wegen Drogenbesitzes und Verdachts der Steuerhinterziehung muss er 1979 für einen Monat nach Stadelheim. Er kommt mit einer Bewährungsstrafe davon - und der Erkenntnis, sein Leben zu ändern. Er hört mit dem Trinken auf, den Drogen sowieso, mit seiner zweiten Frau Sandra bekommt er zwei Söhne - Gil und Tal, die Musik im Blut haben und ihn damit stolz machen. Als Gil bei der TV-Show "Let's Dance" gewinnt, sitzt Abi nach dem Koma nicht im Publikum, dafür ist er zu schwach, aber vor dem Fernseher.

Seine Kinder und Enkelkinder sind sein größtes Glück, deshalb hatte er auch nie Angst vor dem Tod. Durch sie würde er weiterleben. Da war er sich sicher. Auch, dass er nach der Klinik-Hölle wieder auf die Beine kommt und nochmal Musik machen kann. Vielleicht sogar ein neues Album.

Abi war Optimist. "Ich freue mich über jeden Tag, an dem ich die Sonne sehe", sagte er kürzlich. Als er am Freitag die Augen schloss, schien sie nicht.