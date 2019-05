Nach kurzer, schwerer Krankheit Schriftsteller und Sänger Wiglaf Droste ist tot

Der Schriftsteller und Sänger Wiglaf Droste ist im Alter von 57 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit am Mittwochabend in Pottenstein (Oberfranken) gestorben. Das teilte die Tageszeitung "junge Welt" mit einer Presseerklärung in Berufung auf den "engsten Familienkreis" mit. Die Zeitung "Leipziger Volksnachrichten" berichtete unter Berufung auf den Freundeskreis ebenfalls vom Tod des Autors.