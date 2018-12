Nach kurzer, schwerer Krankheit Ex-Boxweltmeister Markus Beyer mit 47 Jahren verstorben

Schocknachricht aus dem Box-Sport: Wie der Sender MDR im Auftrag seiner Familie mitteilte, ist der ehemalige Weltmeister im Supermittelgewicht, Markus Beyer, nach kurzer, schwerer Krankheit am Montag, den 3. Dezember, in einem Berliner Krankenhaus gestorben. Er wurde nur 47 Jahre alt. Zuletzt war der gebürtige Sachse seit 2015 als Experte im MDR in der Sendung "Sport im Osten" aktiv.