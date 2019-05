Nach kurzer Krankheit Buchautorin Judith Kerr im Alter von 95 Jahren gestorben

Die Schriftstellerin Judith Kerr ist tot. Kerr starb nach kurzer Krankheit im Alter von 95 Jahren in ihrem Zuhause in London, wie ihr britischer Verleger am Donnerstag mitteilte. In Deutschland war Kerr mit ihrem Buch "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" berühmt geworden. Darin erzählt sie die Geschichte der Flucht mit ihrer jüdischen Familie aus Nazi-Deutschland im Jahr 1933. Es ist das erste von drei semi-autobiografischen Büchern der Autorin.