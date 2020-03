Seit die Abendzeitung am Montag öffentlich gemacht hat, dass das Schwabinger Urgestein seinen legendären Laden und Nachbarschaftstreff zumachen muss (ein Fakt, den Roucka bis zuletzt für sich behalten hat, um eine andere Lösung zu finden) – macht sich rund um den Wedekindplatz Empörung breit. Wie man nur eine Institution einfach so vor die Tür setzen könne, heißt es da. Nach 54 Jahren. Dazu mit so einer knappen Kündigungsfrist von nicht einmal fünf Monaten. Und dann auch noch jetzt, mitten in der Corona-Kontaktsperre.