Nach Kritik an Serienfinale Nathalie Emmanuel verteidigt "Game of Thrones"-Showrunner

"Sie sind sehr talentierte Autoren"

"Sie sind wunderbar, ich liebe sie. Sie sind sehr talentierte Autoren und ich fühle mich geehrt, dass ich mit ihnen arbeiten durfte", sagte die Schauspielerin. Sie sei traurig, dass das ganze Kapitel zu Ende sei. "Ich denke, es ist einfach, sich auf das Negative zu konzentrieren. Die Leute vergessen, was diese beiden getan haben. Sie haben uns dazu gebracht, zehn Jahre lang jedes ihrer Worte aufzusaugen", so Emmanuel. Deshalb seien die beiden für sie echte "Legenden". Die Schauspielerin sei jederzeit bereit, wieder mit ihnen zusammenzuarbeiten: "Ich würde mich freuen, wenn sie mich in den Cast von 'Star Wars' holen."