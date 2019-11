Nach Kritik an Foto-Montage "heute-show" entschuldigt sich bei Polizisten

In der von Oliver Welke (53, "Der Wixxer") moderierten Show war das entsprechende Foto in einer Bild-Montage zu sehen, wie der uniformierte Polizist scheinbar einer jungen Frau Feuer für deren Joint gibt. Der gezeigte Polizist meldete sich anschließend in der "Heilbronner Stimme" zu Wort, dass er von der Verwendung seines Bildes überrascht sei.