Nach Kritik an Einladungsturnier Tennisstar Novak Djokovic positiv auf Covid-19 getestet

Als Begründung, warum er das Turnier überhaupt initiiert hat, schreibt Djokovic: "Alles, was wir im vergangenen Monat getan haben, geschah mit reinem Herzen und den besten Absichten. (...) Es wurde aus einer philanthropischen Idee heraus geboren, um alle Einnahmen Menschen in Not zukommen zu lassen." Ihm tue es unendlich leid, dass sich Menschen deswegen mit dem Virus infiziert haben und werde sich nun für 14 Tage in Selbstisolation begeben.