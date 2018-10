Nach Kritik an der Figur "Die Simpsons": Wird Apu ganz aus der Serie verschwinden?

Seit etwa 30 Jahren kennen Fans der Serie "Die Simpsons" die Figur des Apu Nahasapeemapetilon und seinen Kwik-E-Mart. Zuletzt hatte sich jedoch eine heftige Diskussion um den Charakter entwickelt, der in der Show als Austauschstudent aus Indien in die USA kam. Den Machern der Serie wurde vorgeworfen, dass durch Apu Migranten negativ porträtiert würden. Schlagzeilen machte das Thema vor allem durch eine Doku namens "The Problem with Apu" des Comedians Hari Kondabolu (36).