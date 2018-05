Nach Krebsbehandlung Julia Louis-Dreyfus bekommt einen Preis für ihren Humor

"Veep"-Darstellerin Julia Louis-Dreyfus (57) wird für ihren Humor ausgezeichnet. Wie unter anderem das Portal "Deadline" berichtet, erhält die Darstellerin in diesem Jahr den begehrten Mark-Twain-Preis für Amerikanischen Humor. Diese Auszeichnung wird 2018 bereits zum 21. Mal von dem John F. Kennedy Zentrum für Darstellende Kunst verliehen. Sie wird am 21. Oktober im Rahmen einer Gala in der Kennedy Center Concert Hall in Washington an Louis-Dreyfus übergeben.