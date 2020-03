Nach Krankenhausaufenthalt Harvey Weinstein zurück im Gefängnis

Der gefallene Filmmogul Harvey Weinstein (67) sitzt wieder im Gefängnis. Das berichtet "Page Six". Nachdem er kurz nach der Urteilsverkündung in seinem Prozess wegen eines angeblich deutlich erhöhten Blutdrucks in ein Krankenhaus eingewiesen worden war, befinde er sich seit Montag wieder auf der Gefängnisinsel Rikers Island. Das habe ein Sprecher Weinsteins bestätigt.