Nach Krankenhausaufenthalt "Der Pate"-Star Carmine Caridi stirbt mit 85 Jahren

Schauspieler Carmine Caridi ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Bekannt wurde der US-Amerikaner vor allem durch die Filme "Der Pate II", in dem er Carmine Rosato spielte, und "Der Pate III". Darin verkörperte er den Chicago-Outfit-Boss Albert Volpe. Wie Chazz Palminteri (67), ebenfalls Schauspieler und Freund Caridis, dem US-Portal "TMZ" bestätigt haben soll, starb der "Der Pate"-Star am Mittwoch in einem Krankenhaus in Los Angeles.